Cœur : quelle différence entre crise cardiaque, infarctus et arrêt cardiaque ?

Il est essentiel de se former aux gestes qui sauvent, afin d’être en mesure d’intervenir rapidement en cas d’urgence. Si un problème cardiaque aigu survient, il faut directement appeler les secours.

Si le patient est conscient et contracte une douleur thoracique importante et/ou un malaise

Il faut appeler les secours. "C’est important que les secours arrivent le plus vite possible, car il faut déboucher l’artère au plus vite" insiste le Dr Bauloye.

Si le patient est inconscient

Son entourage doit toujours appeler les secours et commencer les manœuvres de réanimation. Tout le monde devrait pouvoir être capable de commencer les compressions thoraciques en attendant les secours, pour oxygéner son cerveau et permettre au patient une meilleure capacité de récupération. On peut également avoir recours à un défibrillateur s’il y en a un à disposition, et qu’on sait comment l’utiliser.

Quels sont les facteurs de risques cardiovasculaires ?

L’obésité

Le diabète

L’hypertension

Le cholestérol

Le tabac

Les antécédents familiaux

La génétique