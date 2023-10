Cœur, poids, créativité : les bienfaits insoupçonnés du café.

Les effets négatifs du café sur le rythme cardiaque et la pression artérielle sont communément admis mais cela signifie-t-il que la boisson est forcément néfaste pour le cœur ? C'est la question à laquelle ont tenté de répondre deux études présentées en 2022 à l'occasion de la 71e session scientifique annuelle de l'American College of Cardiology. Elles ont été menées auprès de 382.535 personnes sans maladie cardiaque connue et de 34.279 personnes souffrant d’une forme de maladie cardiovasculaire.

Ces recherches ont montré qu'une consommation modérée de café (deux à trois tasses par jour) était associée à un risque moindre de maladies cardiaques et à une plus longue durée de vie. Les chercheurs ont par ailleurs précisé que le café n'était pas lié à l'apparition ni à l'aggravation d'une maladie cardiaque et qu'il pouvait même avoir un effet protecteur pour le cœur. Des conclusions qui sont venues appuyer des travaux antérieurs sur le sujet.

Les scientifiques ont toutefois précisé qu'il n'était pas question d'encourager les gens à augmenter leur consommation de café, mais à rassurer les adeptes de la boisson.