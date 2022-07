L’artiste québécoise, Béatrice Martin, plus connue sous le nom de scène Cœur de Pirate, était de passage au studio de Tipik aux Francofolies de Spa!



En 2008, alors âgée d’à peine 19 ans, elle présente son premier album “Coeur de Pirate” qui lui permet de s’imposer rapidement dans le paysage musical francophone. On se rappelle évidemment ses singles phares "Comme des enfants", "Francis" ou encore "Ensemble".



Autrice-compositrice-interprète et pianiste, Béatrice Martin a plus d’une corde à son arc et nous a démontré à travers ses 6 albums, l’étendue de son talent.

Artiste polyvalente, elle a aussi endossé cette dernière année la casquette de directrice de label, l’objectif étant pour elle de découvrir un maximum de nouveaux talents … On croit savoir que Pierre De Maere, par exemple, lui a bien tapé dans l’œil !



