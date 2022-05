Cœur de Pirate dévoile sa vraie vie de maman

Bonheur pour Coeur de Pirate qui donnait naissance à son second enfant, Arlo, le 16 janvier dernier. Mais pas que. Déjà maman de Romy, 9 ans, elle sortait son nouvel album et avait dû reporter des dates de tournée à cause du covid, puis entamé sa tournée enceinte, devait l’interrompre pour accoucher et finalement la reprendre il y a peu. Entre sourires et larmes, organisation et physique post-partum, elle partage son quotidien avec ses fans sur son compte Instagram.

Béatrice Martin donne régulièrement des nouvelles de sa musique mais aussi de sa vie privée sur ses réseaux. Depuis l’annonce de sa grossesse et l’immense joie l’accompagnant, elle montrait ensuite son ventre s’arrondissant, se disait privilégiée, sachant que beaucoup de gens bataillent pour avoir un enfant, jusqu’à son accouchement. Mais déjà enceinte, elle postait une photo d’elle légendée de "photo rare de moi sans bas de contention"! Et 3 jours après avoir donné naissance à son fils, elle racontait, sans filtres, comment sa vie et celle de son compagnon étaient chaotiques : "On s’est pas lavés depuis 3 jours, je porte une couche pour adultes, tout va bien".

Récemment, la chanteuse, toujours avec humour, a voulu montrer à ses fans l’envers du décor backstage, où, avec le papa de leur bébé, ils se relaient pour le bercer "pour ceux qui pensaient que c’était rock’n’roll". Jusqu’à ce post d’il y a une semaine que Coeur de Pirate a intitulé "Post-partum edition" et qui résume bien à lui seul les stades par lesquels passent les mamans, entre larmes, pertes de cheveux, et le bidon qui peine à revenir "comme avant".