"Cœur de pirate" de Damso : l'histoire du morceau que les fans attendent depuis 6 ans

Damso va-t-il enfin dévoiler son morceau tant attendu "Cœur de pirate" ? C’est ce qu’a laissé entendre l’inscription sur le t-shirt qu’il portait lors de son concert au Zenith de Rouen samedi dernier. En cas de sortie, ce serait la fin d’un suspense long de six ans ! Retour sur l’histoire du long teasing de "Cœur de pirate".

Tout commence en 2016. Un peu après la sortie de son 2ème album "Ipséité" (dont 5 morceaux sont encore au top 200 Spotify France cette semaine), Damso partage une vidéo de quelques secondes où on le voit se brosser les cheveux en fredonnant un morceau diffusé en fond : "J’ai cœur de pirate toujours sur le chantier".

La vidéo est rapidement reprise un peu partout, et le son semble plaire au public de Dems. Très vite, des fans réclament la sortie de la version complète sur les réseaux sociaux. Sauf que l’artiste ne réagit pas et ne donne plus du tout de nouvelles au sujet d’une éventuelle sortie du morceau.