"C’était un petit quartier et il s’en est emparé" : les riverains de la base spatiale d’Elon Musk l’accusent de dégrader l’écosystème alentour

Il y a quelques années, le patron de Tesla était à la recherche d’un lieu où construire son propre site de lancement de fusées spatiales. Afin de lancer une fusée le plus efficacement possible, il faut être proche de l’équateur, car c’est à ce niveau que la vitesse linéaire de rotation de la Terre est la plus importante.

En bref, plus un site est proche de l’équateur, plus il est économique d’y lancer un engin spatial. C’est notamment pour cela que le Centre spatial guyanais, base de lancement française et européenne, est si prisé.

Le petit village de Boca Chica était alors tout trouvé pour Elon Musk car il se trouve à l’extrême sud du Texas, à deux pas de la frontière mexicaine.

Avant l’installation de SpaceX, Boca Chica n’était qu’un petit village de bord de mer à l’embouchure du Rio Grande qui ne comptait que quelques rues. L’entreprise avait alors promis de transformer le village en un terminus terrestre pour les voyageurs spatiaux, la future Starbase.