C’était un 9 juin, François De Brigode évoque Oasis et Simply Red, Bob Dylan, les Ronettes, Deep Purple…

C’est le 9 juin 1998 que Liam Gallagher d’Oasis et Mick Hucknall de Simply Red se battent dans un hôtel de Londres. Une mésentente qui va durer des années et les noms d’oiseaux vont voler. On est dans la finesse. Mick Hucknall accuse tout simplement Gallagher d’être un "branleur", je cite, comme l’ont dit.

Le 9 juin 1964, Bob Dylan enregistre 40 morceaux, dont ''Mr Tambourine Man'', un titre qui sera repris plus tard par les Byrds qui en feront un numéro 1. Dylan a écrit ce morceau lors d’un voyage par la route avec des amis entre New York et San Francisco. Lui et ses potes avaient beaucoup fumé de marijuana et ils faisaient des haltes dans des bureaux de poste où il avait préalablement expédié son stock.

Phil Spector a toujours été un drôle de coco, c’est le moins que l’on puisse dire. Le 9 juin 1998, les Ronettes se retrouvent en justice face justement à Phil Spector, leur ancien producteur. Il ne leur a plus payé de royalties depuis 1963 alors que c’est le groupe qui l’a rendu riche à l’âge de 25 ans.

John Lord, le claviériste de Deep Purple est né le 9 juin 1941.

C’est le 9 juin 1963 que Johnny Depp voit le jour. On rappelle qu’il est acteur, réalisateur, mais aussi chanteur et guitariste de rock.

C’est le 9 juin 1999 que le cessez-le-feu est enfin accepté par la Yougoslavie pour mettre fin à la guerre au Kosovo.

Le 9 juin 2007, la Belge Justine Hénin remporte sa 4e et dernière victoire en finale au tournoi de simples dames de Roland Garros contre la serbe Ana Ivanovic, avec le score de 6-1, 6-2.