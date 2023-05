C’était un 30 avril 2023, journée internationale du jazz

Le jazz était à l’honneur à la RTBF ce dimanche 30 avril 2023 à l’occasion de la traditionnelle journée internationale du jazz décrétée par l’UNESCO en novembre 2011. Cette Journée internationale rassemble des communautés, des écoles, des artistes, des historiens, des universitaires et des passionnés de jazz du monde entier pour célébrer et découvrir l'art du jazz, ses racines, son avenir et son impact.

Et la radio Musiq3 a offert une belle vitrine au jazz international et surtout au jazz Belge. Dans son émission "Transmission" Brigitte Mahaux recevait le guitariste Guillaume Vierset et le batteur Antoine Pierre, deux compositeurs interprètes et de multiples facettes de ce que peut être le jazz de demain.