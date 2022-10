C’était un 28 octobre, François De Brigode évoque les Sex Pistols, Brian Epstein, Metallica, Coluche…

Et c’est le 28 octobre 1977 que sort un album qui va marquer l’histoire du rock "Never Mind the Bollocks" des Sex Pistols. Cela va créer l’anarchie en Grande-Bretagne "Anarchy in the UK".

Le 28 octobre 1961, un Britannique entre dans un magasin de disques à Liverpool. Il demande un disque des Beatles qu’il a vu sur scène à Hambourg. Le vendeur ne connaît pas mais il se renseigne et commande le disque. Le vendeur s’appelle Brian Epstein et il deviendra par la suite le manager des Beatles. Comme quoi…

Le 28 octobre 1989, Janet Jackson est numéro 1 avec ''Rhythm Nation''. C’est un bon filon car 7 singles vont en sortir.

Le 18 octobre 2001, des escrocs affirment mettre sur pied un concert de Metallica à Delhi. Le concert avait été repoussé par manque de sécurité. Ils ont refusé de rembourser les 25.000 personnes qui espéraient voir et entendre le premier concert de Metallica en Inde.

Le 28 octobre 1944, Michel Colucci, alias Coluche, voit le jour. On retiendra aussi de lui, en dehors de l’humour, qu’il est le fondateur, en 1985, des Restos du Cœur. Et le 28 octobre 1955 c’est Bill Gates. On rappelle quand même, juste pour ceux qui l’auraient oublié, qu’il a fondé la société Microsoft.

C’est le 28 octobre 2021 que la société Facebook change de nom. Elle devient Meta qui, en grec ancien, signifie " Au-delà ". Mais le réseau social, lui, conserve le nom de Facebook. C’est uniquement la société commerciale qui change de nom.