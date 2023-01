C’était un 27 janvier, François De Brigode évoque Stevie Wonder, les Bee Gees, James Brown, Nick Mason, Madonna, David Bowie

Le 27 janvier 1968. Les Bee Gees font leur première apparition en concert à Anaheim, près de Los Angeles. A ce moment-là, ils ont déjà écrit "Massachusetts" qui sera un grand tube.

Le 27 janvier 1998, la police perquisitionne chez James Brown où elle trouve des armes à feu et de la drogue.

Le 27 janvier 1944, Nick Mason voit le jour. C’est le seul musicien présent du début à la fin de Pink Floyd. Hommage…

C’est le 27 janvier 1984 que Madonna fait sa première apparition. Ça se passe à l’Hacienda de Manchester. Un mini-concert qui est retransmis à la télé et au cours duquel elle chante "Holiday".

C’est le 27 janvier 1971 que David Bowie débarque pour la première fois aux États-Unis. Et ni plus ni moins, les autorités américaines lui interdisent de jouer en public. Les Américains, en fait, n’apprécient pas la pochette de l’album " The Man who Sold the World ". En effet, on y voit David Bowie vêtue d’une robe et allongée sur un canapé. Les Américains trouvent ça un peu hors norme.

Le 27 janvier 1983, un grand comique tourne la page, on annonce, ce jour-là, la mort du comédien Louis De Funès.

Historiquement le 27 janvier est une date importante, c’est en effet la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.