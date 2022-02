C’était un 25 février, François De Brigode évoque George Harrison, les Stones, ou encore Simple Minds

C’est le 25 février 1943 que George Harrison voit le jour. Compositeur mais surtout guitariste, il est le plus jeune membre des Beatles.

Le 25 février 2004, les Stones font leurs comptes, ils sont les artistes qui ont le plus gagné l’année précédente : 212 millions de dollars pour une partie de leur tournée " Forty Licks "

Le 25 février 2009, Stevie Wonder est reçu et récompensé pour l’ensemble de sa carrière par le président Obama. Le président qui explique que sa femme ne l’aurait pas épousé s’il n’avait pas été un fan de Stevie Wonder.

Dans le monde du rock, un numéro 1 qui a une histoire : "Belfast Child" de Simple Minds. Un titre qui évoque l’histoire de 11 personnes tuées par une bombe de l’IRA, en Irlande du Nord. La mélodie vient d’une chanson traditionnelle que Jim Kerr a entendue. Le 25 février 1989, " Belfast Child " est numéro 1 en Grande-Bretagne.

Les Spice Girls : le 25 février 2002, une décision de justice les vise. Elles perdent un procès contre les scooters Aprilia et elles doivent rembourser un million de livres.

C’est le 25 février 1983 que meurt l’écrivain américain Tennessee William, auteur de plusieurs pièces de théâtre portées à l’écran comme "Un tramway nommé Désir" et la "Chatte sur un toit brûlant".

En bref, les 2 dates marquantes dans l’actualité internationale : le 25 février 1986, Ferdinand Marcos, président des Philippines depuis plus de 20 ans, fuit son pays pour les îles HawaÏ. Et le 25 février 1994, à Hébron, en Cisjordanie, un colon juif extrémiste tue 29 Palestiniens.