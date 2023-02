C’était un 17 février, François De Brigode évoque AC/DC, Paul McCartney, John Lennon, les Rolling Stones...

Le 17 février 1975, petite indélicatesse, "She’s Got Balls", la chanson sur le premier album d’AC/DC en 75 est dédiée à la femme de Bon Scott. Celle-ci se plaignait qu’il n’ait jamais écrit une chanson sur elle. Et en fait, c’est le guitariste Angus Young qui l’a écrite et qui peut se traduire par "Elle en a une sacrée paire". La femme de Bon Scott n’a pas apprécié et elle a même quitté ce dernier.

C’est un 17 février que Paul McCartney a déclaré : "c’est aux toilettes que j’ai composé mes meilleures chansons".

Le 17 février 2000, le piano Steinway sur lequel Lennon a composé "Imagine" est exposé au musée des Beatles de Liverpool et puis sera vendu pour la somme extraordinaire d’un million 700 mille dollars.

Le 17 février 1972, une radio de Los Angeles a diffusé non-stop durant 24 heures, deux nouvelles chansons inédites des Rolling Stones. Même si on aime les Stones, ça a dû être quelque peu répétitif. Mais ce qui est cocasse, c’est que ces 2 chansons avaient été volées dans la maison de producteur Jimmy Miller. Il travaillait à ce moment-là sur l’album des Stones "Exile on Main Street" qui est sorti 3 mois plus tard.

Le 17 février 1972, naissance de Billie Joe Armstrong, le chanteur de Green Day. Et le 17 février 1991, celle de Ed Sheeran.

Le 17 février 2021, le casino le Trump Plaza de l’ex-président des Etats-Unis Donald Trump est détruit avec 3000 bâtons de dynamite. Il avait été construit en 1984, il était à l’abandon depuis 2009.

Le 17 février 2011, en Libye, la journée de la colère marque le début des manifestations contre le colonel dictateur Kadhafi. Le 17 février devient la nouvelle fête nationale dans ce pays car l’ancienne fête nationale célébrait l’arrivée au pouvoir de Kadhafi.