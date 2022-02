C'était un 11 février, François De Brigode évoque Gene Vincent, les Beatles, Elton John ou encore Sheryl Crow

Plusieurs belles naissances, avec celle de Gene Vincent le 11 février 1935, celle d’Alan Rubin, le trompettiste des Blues Brothers, le 11 février 1943 à New York. Sheryl Crow, c’est le 11 février 1962 que la chanteuse américaine voit le jour, son plus gros tube c’est bien sûr "All I Wanna Do".

Les Beatles, le 11 février 1964, donnent leur premier concert aux Etats-Unis. Et le chef de la police de Washington distribue des bouchons d’oreilles à ses 350 hommes sur place. Et cela pour résister aux cris des 8000 fans qui sont en pleine hystérie.

Le manuscrit des paroles de "Candles in the Wind", chanté par Elton John, s’est vendu le 11 février 1998 à Los Angeles pour 400.000 dollars.

Le 11 février 1979, l’Ayatollah Khomeini annonce la chute du Shah d’Iran et la création de la république islamique.

Le 11 février 1990, en Afrique du Sud, Nelson Mandela est libéré, après 27 ans d’emprisonnement par le régime d’Apartheid.

Côté cinéma, le 11 février 2000, c’est le décès du réalisateur Roger Vadim dont on retiendra le film "Et Dieu créa la femme", avec Brigitte Bardot. Décès, le 11 février 2015, du comédien Roger Hanin qui interpréta pendant 18 ans le commissaire Navarro dans la série télévisée du même nom.