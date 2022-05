C'était Régine. Retour sur la vie et la carrière de la "Reine de la nuit" née en Belgique, à Anderlecht

Sa vocation va naître : strass, paillettes et soirées endiablées. Avec un sens aigu du marketing et un solide carnet d’adresses. En 1956, elle ouvre "Chez Régine" dans la Ville-Lumière. S’ensuivront une vingtaine de discothèques à travers la planète. De New York à Rio, en passant par Le Caire, Düsseldorf, Genève, Miami ou Istanbul, Régine va essaimer ce qui est à présent une marque. En France, bon nombre de vedettes de l’époque viendront se trémousser et se montrer dans ses clubs situés dans des lieux branchés, tel Saint-Tropez, Deauville ou encore Cannes durant le festival. Elle crée une carte de membre qui permet d’accéder à ses établissements, où qu’on soit dans le monde.