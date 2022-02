C’était il y a treize ans : le coup de génie de Juninho face au Barça en Ligue des champions

Certains gestes marquent l’histoire et restent dans la légende. Parfois, ceux-ci se répètent encore et encore et finissent par devenir la patte d’un seul homme. Juninho en fait partie. Même s’il n’a jamais joué pour un très grand club européen, le Brésilien a marqué l’histoire par ses coups francs d’un autre monde.

Nous sommes il y a treize ans exactement : le 24 février 2009. Lyon accueille le FC Barcelone à Gerland pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Après moins de dix minutes, les Gones obtiennent un coup franc excentré. Pour n’importe quelle équipe, cette phase arrêtée aurait ressemblé à une superbe occasion de chercher un bon centre. Marquer de là semble impossible. Mais, impossible n’est pas Juninho. Encore moins sur coup franc. Le capitaine lyonnais prend sa chance et surmonte Victor Valdès. Ça fait 1-0.

Malheureusement pour le club français, Lyon est finalement accroché 1-1 avant de perdre 5-2 au Camp Nou, futur vainqueur de la compétition.