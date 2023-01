C'était il y a 80 ans : à bord de son chasseur, le pilote belge Jean de Selys attaque le siège de la Gestapo à Bruxelles

Un acte de bravoure, il y a 80 ans, pendant la Deuxième guerre mondiale. Le 20 janvier 1943, le pilote belge Jean de Selys Longchamps, à bord de son avion, tire sur le 453 avenue Louise, le siège la Gestapo allemande. Un raid considéré aujourd’hui encore comme un des moments marquants de la résistance belge. Un moment fort et un héros dont le souvenir est perpétué depuis 1993 par une statue représentant son visage, doré, que l’on peut voir avenue Louise, à l’angle avec l’avenue Emile De Mot.

Le 20 janvier 1943 est un mercredi. C’est le matin. Le baron Jean-Michel de Selys Longchamps, 31 ans, pilote belge qui s’engage au début de la guerre dans la Royal Air Force britannique monte à bord de son Typhoon. Il décolle d’une base anglaise et prend la direction de la Belgique. Après avoir mené un bombardement sur Gand, il décide de poursuivre son vol vers Bruxelles. Son but : tenter une action complètement folle. Il veut attaquer le QG de la Gestapo, là où sont arrêtés et torturés les résistants. Un sinistre lieu craint des Bruxellois, dont certaines parties sont aujourd’hui classées en guise de témoignage.

Dans son chasseur, derrière son manche, le capitaine de Selys, déjà rongé par l'adrénaline, rase les toits de la capitale, pour ne pas être touché par les défenses anti-aériennes allemandes. A basse altitude, il passe au-dessus des arcades du Cinquantenaire, du quartier des Casernes…