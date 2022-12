C’était il y a 77 ans, BJ Scott se penche sur le mystère du triangle des Bermudes et de “L’Escadron Perdu”

Le 5 décembre 1945, à 14h10, cinq bombardiers torpilleurs Avenger de la marine américaine, composant le vol 19, décollent de la base aéronavale de Ft. Lauderdale, en Floride, pour une mission d’entraînement de routine de trois heures. Après avoir atteint leur objectif, le vol 19 devait les emmener plein est sur une distance supplémentaire de 67 miles, puis tourner vers le nord sur 73 miles, et revenir à la station aérienne après cela, soit une distance totale de 120 miles. Ils ne sont jamais revenus. À ce moment-là, plusieurs stations radar terrestres ont finalement déterminé que le vol 19 se trouvait quelque part au nord des Bahamas et à l’est de la côte de la Floride, et à 19h27, un avion de recherche et de sauvetage Mariner a décollé avec un équipage de 13 personnes. Trois minutes plus tard, l’avion Mariner a communiqué par radio à sa base d’attache que sa mission était en cours. On n’a plus jamais entendu parler du Mariner. Plus tard, un pétrolier croisant au large de la Floride a signalé une explosion visible à 19h50.

La disparition des 14 hommes du vol 19 et des 13 hommes du Mariner a donné lieu à l’une des plus grandes recherches aériennes et maritimes à ce jour. Des centaines de navires et d’avions ont ratissé des milliers de kilomètres carrés de l’océan Atlantique, du golfe du Mexique et de lieux éloignés à l’intérieur de la Floride. Aucune trace des corps ou de l’avion n’a jamais été retrouvée. Bien que les responsables de la marine aient affirmé que les restes des six avions et des 27 hommes n’ont pas été retrouvés parce que les tempêtes ont détruit les preuves, l’histoire de "l’escadron perdu" a contribué à renforcer la légende du triangle des Bermudes, une zone de l’océan Atlantique où des navires et des avions disparaissent sans laisser de trace. Le triangle des Bermudes s’étendrait de la côte sud des États-Unis aux Bermudes, puis à la côte atlantique de Cuba et de Saint-Domingue.