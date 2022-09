C'était Franco Dragone, le metteur en scène qui fit rêver les Louviérois et le monde entier

En 2010, Macao, l’ancienne colonie portugaise maintenant chinoise, veut donner un coup de neuf à son image de marque. Le Louviérois y est appelé, il y créera aussi un show aquatique, The House of Dancing Water (" la maison de l’eau qui danse "), sur le même modèle que Le Rêve de Las Vegas. Des lieux pour d’autres spectacles seront créés dans d’autres villes chinoises, comme Xishuangbanna (près des frontières birmanes et laotiennes) et Wuhan.

A lire aussi : Franco Dragone va signer pour six spectacles permanents en Chine

Au Lido de la Ville-Lumière, il montera Paris Merveilles, à Dubaï, ce sera La Perle, et dans la cité balnéaire turque d’Antalya, The Land of Legends.