"C'était effrayant" : AC Milan, la panne de courant qui fait mal

À l’arrivée, le constat est lourd. Une défaite 0-2, qui ne souffre d’aucune contestation, et un sentiment que le Milan aurait pu encore jouer des années comme ça sans marquer ou revenir dans le match. "Tout ce qui aurait pu mal se passer, s’est mal passé pour l’AC Milan" estimait l’ancien (et éphémère) portier du club, Asmir Begovic, au micro de la BBC. Steven Gerrard, allait lui, encore plus loin : "La performance de l'AC Milan était tellement loin du niveau attendu pour une demi-finale de Ligue des Champions, c'était effrayant."

Un état d’esprit partagé par le coach de l’AC, Stefano Pioli, qui ne savait pas vraiment à quel saint se vouer après la rencontre : ""On voulait être intenses, compacts et agressifs, mais on n’y est pas parvenus. L’Inter a eu tout bon : dans les duels, mentalement et tactiquement. En deuxième mi-temps, cependant, j’ai vu une belle réaction. Et c’est ce que nous devrons faire le 16 mai".

16 mai, date de la revanche. L’occasion pour les Rossoneri, terriblement passifs mercredi, de se racheter après cette prestation bien en deçà des attentes. Ils n’ont "que" deux buts de retard. C’est aussi ça l’un des constats qu’on peut faire après cette rencontre. Malgré une prestation d’ensemble bien trop light, le Milan est toujours à portée de fusil de l’Inter. Et c’est peut-être ça le plus grand exploit, finalement. De toujours pouvoir rêver d’une finale alors qu’on vient de réaliser l’une des pires prestations de sa saison. La magie de la Ligue des Champions, dira-t-on…