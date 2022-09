"C’était comme une urgence" : Jennifer Lawrence revient au cinéma avec "Causeway"

Elle a également puisé dans ses propres souvenirs d’enfance pour son rôle dans "Causeway", où l’héroïne Lynsey entretient des relations difficiles avec une mère perturbée.

Le tournage du film, dirigé par la réalisatrice Lila Neugebauer, a commencé en 2019 avant d’être interrompu à cause de la pandémie de Covid-19 et de reprendre en 2021. Entretemps, Jennifer Lawrence a joué dans le film catastrophe parodique "Don’t Look Up" ("Déni cosmique") et donné naissance début 2022 à son fils Cy.

Cela change tout de devenir mère !

Dans "Causeway", Lynsey noue une relation d’amitié improbable avec James, un mécanicien, interprété par Brian Tyree Henry, qui répare son camion tombé en panne. Tous deux ont grandi à La Nouvelle-Orléans, mais leur passé est complètement différent. James souffre lui aussi d’un traumatisme familial profondément enfoui, mais leurs liens se resserrent, dans une relation qui constitue le socle émotionnel du film.

Pour Jennifer Lawrence, c’est l’histoire d’une femme qui "souffre de cette blessure invisible, et qui tente de reconstruire son foyer et son lieu d’appartenance". Une histoire dans laquelle elle s’est "profondément reconnue", a-t-elle ajouté.

"Causeway" sortira le 4 novembre dans des salles sélectionnées et sur Apple TV +. Le festival international du film de Toronto se poursuit jusqu’au 18 septembre.