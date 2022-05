C’était au Festival de Cannes

Arrivent les années 70 et avec elles, un nouveau reporter : Roger Simons. Comédien de formation, il joue d’abord au théâtre, à Liège et à Bruxelles. Puis il abandonne les planches pour se consacrer uniquement à la radio où il réalise des fictions et des feuilletons. Il lance en même temps Les Feux de la rampe, programme consacré aux arts du spectacle et de la scène. C’est pour cette émission diffusée en radio qu’il va couvrir le Festival de Cannes pendant plusieurs années.

En 1979, Roger Simons fait une incroyable moisson d’interviews à Cannes. Il recueille tout d’abord les impressions de Milos Forman qui vient présenter son film 'Hair', hors compétition. Un film très apprécié par Lauren Bacall…

1979, encore : un Patrick Dewaere très décontracté parle longuement de sa carrière, au micro de Roger Simons. Il revient sur son rôle très éprouvant dans 'Série Noire', le film d’Alain Corneau en compétition à Cannes cette année-là.

1979 toujours : Roger Simons rencontre un monstre sacré du cinéma. A l’époque, cet acteur hollywoodien a 62 ans. Il a joué avec les plus grands : John Wayne, Tony Curtis, Henri Fonda, Burt Lancaster ou encore Anthony Quinn. Il a tourné sous la direction de Stanley Kubrick, John Huston, Billy Wilder, Elia Kazan, Otto Preminger et Vincente Minelli pour ne citer que ceux-là. Cet homme, c’est Kirk Douglas. Son interview , réalisée en français, dure plus de 20 minutes, dans une atmosphère très chaleureuse.

En 1986, Roger Simons retrouve sur la croisette une vielle connaissance : Jean-Louis Trintignant, avec qui il a notamment enregistré pour la RTBF une très belle adaptation radiophonique du 'Petit Prince', d’Antoine de Saint Exupéry. Cette année-là, Jean-Louis Trintignant vient à Cannes présenter avec Anouk Aimée le nouveau film de Claude Lelouch : 'Un homme, une femme, 20 ans déjà'. La suite d’ 'Un homme, une femme' qui a remporté la Palme d’or en 1966.