C’était arrivé près de chez vous, l’histoire d’un scandale

Cannes, le 7 mai 1992. La Méditerranée vient doucement mourir sur la plage de la croisette. Les boutiques de luxe, les palaces, les palmiers, le palais des festivals. Un décor immuable, carte postale mythique. Toute la ville vit au rythme de la 45e édition du festival international du film, mélange sans cesse renouvelé d’art et de spectacle, d’argent et de talent, de grosses productions et de films d’auteur, de stars et d’inconnus.

Lorsque Gérard Depardieu, président du Jury, lance le festival, place au show, aux stars, au sexe, avec le film d’ouverture, la sensation du moment. Basic Instinct de Paul Verhoeven. Le croisement de jambes de Sharon Stone face à Michael Douglas entre dans la légende du cinéma. Le film de Paul Verhoeven est cependant jugé médiocre par la critique, “film inutile, malin et frigide résume le Monde.” Sharon Stone attire les lumières, et le festival continue.