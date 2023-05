"C’est votre sexe qui fait la différence" : la médecine devrait-elle être traitée de manière sexuée ?

L’année 0 de la recherche médicale sexuée date de 2014, aux États-Unis. Un chercheur canadien, Jeffrey Mogil, a démontré que le circuit de la douleur n’était pas le même chez l’homme et chez la femme, et qu’il y avait vraiment une différence sexuée.

Infections, maladies, addictions… le nombre de problèmes auxquels on ne réagit pas de la même façon est impressionnant.

"Pour le Covid, si on avait eu des données différenciées selon le sexe, on aurait agi beaucoup plus efficacement, affirme Nicole Priollaud. D’abord, parce qu’on s’est très vite rendu compte que les hommes étaient beaucoup plus atteints que les femmes. Et deuxièmement, on savait que les femmes n’avaient besoin que d’une demi-dose de vaccin. Cela aurait fait faire des économies à tous points de vue, et notamment pour les pays en voie de développement. Mais on n’a eu aucune donnée sexuée…"