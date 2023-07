"C’est une victoire de réussir à se sauver quand on a une crise dans une telle montée" : Gianetti, directeur d’UAE, élogieux à propos de Pogacar

Au lendemain d’une étape où leur leader a perdu pied, l’équipe UAE garde le moral. Plus que jamais, l’entourage de Tadej Pogacar sait d’où vient le Slovène. Mauro Gianetti, directeur sportif, a d’ailleurs tenu à souligner le courage et l’abnégation de son coureur au micro de Jérôme Helguers.

On l’oublierait presque mais sur la ligne de départ de cette Grande Boucle, le duel entre Vingegaard et Pogacar semblait déséquilibré au vu de leurs préparations respectives. "On savait que ce serait difficile que Tadej puisse avoir la condition idéale pour ce Tour. Après Bilbao, on a eu l’illusion parce qu’il progressait bien. Au final, même si c’est Tadej, il n’y a pas de miracle, souriait le Suisse. On n’oublie pas qu’il est deuxième au classement général et puis, réussir à se sauver après 5000 mètres de dénivelé hier il n’y a que lui pour le faire."

Le verre à moitié plein, voilà comment on préfère voir les choses chez UAE. "Ce qu’il a fait hier c’est énorme. C’est une victoire de réussir à se sauver quand on a une crise dans une telle montrée. Ce n’est pas dans son style d’abandonner, martelait Gianetti avant d’aborder l’état de santé de son coureur. Il n’est pas malade, juste fatigué."

L’étape d’aujourd’hui devrait permettre au double vainqueur de l’épreuve de quelque peu se reposer.