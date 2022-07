"C'est une religion Rapsat" : l'hommage de Brasero à Pierre Rapsat aux Francofolies de Spa

On a aussi la participation de Thomas Rapsat.

"On va se retrouver à 40 sur scène, poursuit Olivier Fivet. On a choisi des titres assez énergiques ou les cuivres apportent quelque chose de supplémentaire. On a aussi la participation de Thomas Rapsat, qui est le fils de Pierrot. Thomas qui fait du rap. Et donc on a une création avec un mélange de passage en rap par Thomas et d'autres passages où moi, je chante la version de Pierre Rapsat".

Brasero se produira ce mercredi soir à 19h30 juste avant le concert de Calogero.