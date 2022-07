"C’est une première mondiale": une bière au panais belge

Il a ensuite fallu concevoir la recette, "cela n’a pas été facile, on a dû expérimenter car c’est une première mondiale ! On a vérifié et on a trouvé des bières aux choux et aux chicons mais pas aux panais", précise Héloïse, très fière de son invention, "c’est une bière de soif, très onctueuse avec des notes de noisette et légèrement acidulée. J’aime l’appeler 'la belle ambrée aux légumes moches', ​​​​​​parce que pour sa fabrication, on utilise des panais mal calibrés, trop petits, trop grands, tordus… Et pourtant parfaitement propres à la consommation. C’est donc une bière artisanale et antigaspi, produite et distribuée en circuit court."