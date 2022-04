"C’est une maison bleue…", San Francisco de Maxime Le Forestier, l’essence d’une amitié profonde

Maxime Le Forestier y restera un mois, et tissera des liens forts avec cette communauté. Une fois rentré en France, Maxime Le Forestier reçoit une lettre et des dessins envoyés par ses "colocataires" de la maison bleue. Et comme le Français ne parle pas très bien anglais, Le Forestier décide de leur remercier en chanson : il leur envoie une cassette audio contenant une chanson, une ode à la maison bleue et aux moments précieux passés avec eux.

Ce tube, San Francisco, ce tube n’était qu’un merci qui n’était pas forcément destiné au grand public… Et pourtant… Cette chanson connaîtra un succès retentissant en France.

"San Francisco" de et par Maxime Le Forestier en 1972 sur l’album "Mon frère", c’était dans l’air du temps, ça l’est toujours.