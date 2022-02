« C’est une foutaise », Georges-Louis Bouchez (MR) tacle Ecolo sur ses idées en matière d’énergie.

"Vous voyez qu’on fait partie du même gouvernement !", réagit Georges-Louis Bouchez. "L’énergie chère, et en particulier l’énergie fossile, c’est la nouvelle réalité du monde. Il ne faut pas essayer de faire croire aux gens que demain le pétrole et le gaz seront moins chers", affirme-t-il en mettant en cause la raréfaction de gisement et des raisons géopolitiques. "Nous devrons consommer de plus en plus d’énergie électrique en raison des stratégies européennes, la production électrique doit donc être maîtrisable et pour cela nous devons rester dans le nucléaire. Aujourd’hui, un mégawatt de nucléaire est produit à 35 euros. Il est vendu sur le marché au niveau électrique à 300 euros. Ça veut dire que si on négocie bien ce différentiel, c’est de l’argent qu’on peut rendre au consommateur. À la place, on veut nous entraîner dans une dépendance au gaz, à la Russie, dans des prix qui restent élevés. Aujourd’hui, un pays dépendant du fossile c’est de la folie, et je dirais même de la stupidité."