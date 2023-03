C'est une femme, Irna Phillips, qui a inventé le soap opera américain

Seule maîtresse à bord de ses créations, Irna Phillips écrit chaque épisode de chacune de ses quotidiennes tout en continuant d’assurer plusieurs rôles dans les feuilletons radio de ses débuts. On estime qu’elle produisait deux millions de mots par an, dictait de six à huit heures par jour et gagnait 250.000 dollars par an.

Avec l’arrivée de la télévision, elle convainc les diffuseurs de transposer le soap opera en version audiovisuelle et crée Today’s Children. Elle en écrit une dizaine d’autres, dont le plus connu Les jours de notre vie, une série hospitalière (dans laquelle Joey de Friends est censé jouer). Irna Phillips, femme célibataire, mère adoptive de deux enfants, millionnaire, impératrice du soap dont elle a fondé le genre, est aussi celle qui a formé la plupart des producteurs de feuilletons de la génération des années 60, 70 et 80.

En 1973, deux semaines avant un arrêt cardiaque qui cause sa mort, elle est licenciée pour la cinquième fois par Procter et Gamble : elle a osé écrire un épisode de série où une femme tombait enceinte hors mariage. Depuis beaucoup de savon a coulé sous les ponts mais sans Irna Phillips, pas de Feux de l’Amour, pas de Dallas, pas de Desperate Housewife, pas de Thuis, pas de Plus belle la Vie. Qu'aurait-on fait de nos après-midis ?