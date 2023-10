"C'est une épreuve difficile qui nous a énormément rapprochés" : le cancer du sein a un impact considérable sur les proches

Face à la maladie, les liens familiaux peuvent se resserrer. C’est cas dans la famille Riguel-Masuy. Fabienne est aujourd’hui guérie, mais elle n’oublie pas l’épreuve qu’elle a traversée il y a quelques années : "Le mot cancer est lié au mot mort. C’est la première chose que j’ai ressentie. Et puis de devoir protéger mes enfants, de garder la force de dire que ça va aller, que je reste là pour vous. Donc voilà, ça a été assez dur."

Le choc de l’annonce a fait place à deux réactions différentes pour les deux filles de Fabienne : "Je n’aime pas trop exprimer mes émotions", explique Adeline, "donc je me suis un peu renfermée sur moi-même pour ne pas montrer à ma maman que j’étais triste. Je me disais qu’en gardant mon sourire, elle le ferait aussi. Et puis on dit toujours que le moral aide à la guérison."

Pour Émilie, cela a été plus compliqué : "J’étais toute fine, j’ai pris beaucoup de poids. J’ai l’impression d’avoir comblé le manque de ma maman par la nourriture. Ça a été vraiment une épreuve difficile mais qui nous a vraiment rapprochées."

Un sentiment partagé par Alain, le mari de Fabienne : "Depuis que mon épouse a eu ça, c’est incroyable ce que ça nous a encore plus soudés qu’avant. On a souffert et maintenant on revit différemment, on profite. On essaie de faire beaucoup plus de choses ensemble que qu’auparavant."