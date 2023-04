"C’est une bonne nouvelle qu’il y ait des débats vifs au sein du féminisme"

"Il y a beaucoup de gens, y compris des hommes, qui adhèrent à ce projet, parce qu’ils ont aussi à y gagner", précise Marie-Cécile Naves. Le combat contre les stéréotypes de genres, notamment, est bénéfique aux hommes. "Le féminisme intrigue, interpelle de plus en plus d’individus, de groupes et d’institutions. C’est aussi de nouvelles manières de voir le réel. C’est un succès culturel et politique."

Ce qui inquiète aussi certains, c’est que les forces vives féministes sont de plus en plus visibles, de plus en plus diverses, et aussi de plus en plus jeunes. Cela multiplie les voies, les lieux d’expression, les espaces de revendication. On le voit partout, dans des livres, podcasts, séries télé, documentaires, stories instagram, sur Tik Tok, etc. C’est une ouverture du champ des possibles pour tout le monde.

Enfin, on voit aussi une circulation d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre. On sait mieux ce qui se passe ailleurs et on peut bénéficier de l’influence des autres pays et des autres cultures.