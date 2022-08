"C’est une année parfaite pour un vigneron" : les vendanges ont démarré à la coopérative Vin de Liège

Et le moment se savoure d’autant plus que 2021 a été exécrable. "Ça a été très dur, poursuit Alec Bolle. Parce qu’on vit le millésime pleinement. En 2021, on n’avait presque plus envie de rentrer dans les parcelles, tellement c’était dur d’aller travailler, l’état sanitaire des vignes n’était pas bon". Et cette année, c’est presque des vacances, c’est très agréable de voir des vignes en pleine santé.

Le premier jour de vendange, c’est l’accomplissement de l’année

Le premier jour de vendange, c’est l’accomplissement de l’année, renchérit Romain Bevillard, maître de chai, c’est beaucoup de joie. Beaucoup de stress aussi puisqu’il faut assurer derrière en cuverie ; mais on est assez sereins. On a pas mal travaillé pour assurer cette récolte. Les rendements s’annoncent excellents, jusqu’à trois fois plus qu’en 2021 : alors ce n’est pas trop compliqué car l’année dernière, on a fait 30 pourcents de ce que l’on escomptait. Cette année, effectivement, on a pris quelques décisions techniques pour augmenter le volume des crémants et assurer plus sereinement le volume de l’année.