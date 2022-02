"C’est un temps de ouf" : Michel Drucker présente la météo en rappant !

La surprise étant grande pour les téléspectateurs de l’émission "Télématin", la matinale de France télévision, ce mercredi. Michel Drucker a présenté la météo en rappant !

Invité pour parler de son spectacle De vous à moi, Michel Drucker a été mis au défi par Valérie Maurice, la présentatrice météo du programme, d’annoncer à sa place les prévisions météorologiques du jour… le tout en rappant !

"Yo, wesh ! La météo aujourd’hui, c’est de la boulette ! Allez, on se fait la taf-taf, c’est quoi les bails aujourd’hui ? C’est un temps de ouf et c’est pas du mytho" s’exclame-t-il sous les rires des présentateurs Julia Vignali et Thomas Sotto.

Roméo Elvis n’a qu’à bien se tenir… L’animateur en d’ailleurs profité pour parler du rappeur belge : "J’ai un fan qui s’appelle Roméo Elvis, qui est le frère d’Angèle. C’est un très grand rappeur. Il m’a kiffé il y a quelques années. Alors, on se kiffe !"

A 79 ans, Michel Drucker n’a pas fini de nous étonner !

Un exercice qui nous rappelle la "météo-rap" de notre Monsieur météo à nous, Denis Collard !