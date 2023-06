C’est un record depuis cinq ans : les utilisateurs Android passent de plus en plus vers l’iPhone

Le mois dernier, le CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) a analysé le nombre d’utilisateurs Android qui passaient vers l’iPhone. Et les résultats obtenus prouvent qu’iOS attire de plus en plus les utilisateurs d’Android.

Il s’agirait même d’un record depuis cinq ans. En effet, entre mars 2022 et mars 2023, 15% des nouveaux utilisateurs d’iPhone seraient d’anciens utilisateurs Android. Aux Etats-Unis plus spécifiquement, les chiffres sont assez proches : on note 12% de nouveaux venus d’Android à iPhone sur un an. Quant aux utilisateurs qui feraient le chemin inverse, c’est-à-dire d’iOS à Android, ils sont moins nombreux : seulement 4% des utilisateurs américains auraient abandonné leur iPhone au cours de la dernière année.

Du côté de la loyauté à une marque, l’étude du CIRP a révélé que 94 % des clients existants de l'iPhone/iOS choisissaient de rester chez Apple pour leur prochain smartphone. Du côté d’Android, on est à 91%.

On est donc face à deux marques qui ont le privilège d’avoir des utilisateurs très loyaux. "Mais dans une course à deux chevaux, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur - et l'iPhone a un peu plus d'avance", note l’étude.