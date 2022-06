"C’est un peu le chagrin des Wallons, 43% des chômeurs ont un niveau d’employabilité très faible" indique Marie-Kristine Vanbockestal (Forem)

Le Forem vient de publier la nouvelle liste des métiers en tension de recrutement en Wallonie cette année : 141 fonctions, soit 15 de plus par rapport à la liste de 2021. Construction, Horeca et transport constituent le top 3 des secteurs de métier en pénurie en Wallonie, explique la secrétaire générale du Forem, Marie-Kristine Vanbockestal.

"La situation se dégrade si on voit le nombre de métiers en tension. Il y a 5.500 offres d’emploi dans la construction. Ce n’est pas complètement nul, mais il faut s’inquiéter et trouver des solutions", avertit Marie-Kristine Vanbockestal, l’invitée sur la Matinale de la Première.

Selon la secrétaire générale du Forem, les métiers évoluent et sont traversés par deux grandes transitions : le verdissement et la digitalisation de l’économie : "Les parents des jeunes ont une image assez éculée et très stéréotypée de ces métiers, regrette-t-elle, Le Forem a plus de 343 formations dans ces domaines. Mais il faut des candidats. Ces métiers sont parfois moins pénibles, plus sexy. Un travail de conviction et de sensibilisation est absolument nécessaire."

Les primes commencent à fonctionner

Comment attirer les candidats pour ces métiers en pénurie ? Il faut se serrer les coudes, explique Marie-Kristine Vanbockestal : "Tous les acteurs du marché de l’emploi doivent se mobiliser tous ensemble. Ce phénomène est multicausal."

Tout d’abord, elle tend la main au secteur de l’enseignement : "Je souhaite que l’enseignement s’approprie la liste de métiers en pénurie afin de configurer les programmes scolaires."