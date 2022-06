"C’est un peu la roulette russe", le coronavirus inquiète le peloton avant le Tour

Un aveu d’impuissance que Zeeman n’est pas le seul à exprimer. Présent au Tour de Belgique pour suivre l’équipe Cofidis, le manager de la formation française Cédric Vasseur a également abordé le sujet au micro de Kevin Paepen.

"C’est évidemment une mauvaise nouvelle à quelques jours du départ du Tour de France. On est convaincu que le Covid ne nous a jamais laissés tranquilles depuis son arrivée en 2020", a réagi Vasseur, très attentif à cette problématique.

"On a toujours maintenu les tests avant d’arriver sur les lieux de compétition, de stage ou de rassemblement. Cela veut dire que chaque membre de l’équipe ou de l’encadrement doit réaliser un test. Un test antigénique quand c’est des courses de moins de 6 jours et un test PCR quand ce sont des courses plus longues comme au Critérium du Dauphiné ou sur le Tour de Suisse par exemple."

Malheureusement, on ne peut pas être protégé à 100%.

Des mesures nécessaires mais qui ne donnent malheureusement aucune garantie d’immunité. "Ici au Tour de Belgique, toute l’équipe a fait un test et était négative. Malheureusement, on ne peut pas être protégé à 100%. On demande aux coureurs de faire attention, de garder les distances, de se laver régulièrement les mains etc. Mais évidemment, il y a tellement de gens autour de nous, ça devient un peu la roulette russe… Il faut garder une extrême vigilance, garder des gestes barrières mais malgré ça on peut être touchés. L’équipe Jumbo portait des masques FFP2 sur le podium ou en conférence de presse et elle a quand même été touchée."