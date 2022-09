«C’est un peu irréaliste» : Max Verstappen, qui fête son quart de siècle, ne songe pas encore au sacre mondial à Singapour

Max Verstappen est à deux doigts de son deuxième sacre consécutif. Le scénario est même possible ce week-end au Grand Prix de Singapour. Mad Max serait assuré d’être champion s’il glane 22 points d’avance sur Charles Leclerc, 13 sur son coéquipier Sergio Perez et 6 sur George Russell.

"C’est un peu irréaliste. Je n’y pense pas vraiment. Il y a encore du chemin à faire. Je veux juste profiter du week-end et évidemment essayer de gagner ici.", a déclaré le champion du monde qui célèbre ce vendredi son 25e anniversaire.

Pour réitérer son sacre, Verstappen estime qu’il aura besoin "de beaucoup de chance". Pourtant, le scénario reste probable. Dans les faits, par exemple, le Néerlandais devra s’imposer et espérer que Leclerc, son plus proche concurrent, ne termine que neuvième. Si Verstappen gagne et empoche le meilleur chrono du circuit (soit un point supplémentaire), le Monégasque devra faire mieux qu’une huitième place pour empêcher son rival d’être sacré si tôt dans la saison.

Verstappen veut assurer ce week-end et profiter de sa fête d’anniversaire. Pour soulever un titre qui lui semble promis, le pilote Red Bull songe plutôt au prochain GP : "je pense qu’au Japon ce serait mieux. J’ai besoin de beaucoup de chance pour que ça arrive à Singapour donc je ne compte pas vraiment sur ce week-end."

En attendant, Mad Max a terminé à la deuxième place de la première séance d'essais libres, juste derrière un certain Lewis Hamilton.