"C’est un bon point", "on est resté compact" : les joueurs de l’Union satisfaits avec le partage à Genk

Après la quatrième journée des Champions play-offs, l'Antwerp, battu 2-0 au FC Bruges, et l'Union Saint-Gilloise, qui a partagé l'enjeu 1-1 à Genk, comptent 45 points. Les Anversois sont en tête pour ne pas avoir bénéficié de l'arrondi vers le haut lors de la division des points.

"Je suis satisfait avec ce point. Bien sûr, les deux équipes voulaient gagner pour prendre un certain avantage. Il ne faut pas oublier qu’on affrontait Genk chez eux. Ils ont été à la première place toute la saison, c’est une très bonne équipe", a indiqué Lazare Amani.

"On a déjà joué des matches importants cette saison. On a disputé un quart de finale en Europa League, on a joué une rencontre de Coupe de Belgique à l’Antwerp, on a affronté les Glasgow Rangers, etc. Ca va nous servir de leçons. Par rapport à l’an dernier, je pense qu’on est mieux armé mentalement pour gérer ce type de rencontres. On était un peu novice tandis que le FC Bruges était habitué à ce genre de situations. On a su apprendre de nos erreurs. L’Antwerp reste une bonne équipe, ils ont notamment remporté la Coupe. On va se reposer et on devra être prêt pour ce duel chez eux", a poursuivi le médian ivoirien.

"On était peut-être un peu fatigué en deuxième période. Quand c’est comme ça, il faut d’abord penser au bloc. On est resté compact, on n’a pas concédé énormément d’occasions. On a fait un bon match, c’est un bon point pris à l’extérieur. Genk ne nous dépasse pas et on reste juste derrière l’Antwerp. Ce sera une sorte de finale la semaine prochaine. J’appréhende cette rencontre comme toutes les autres, je ne me mets pas de pression. L’Antwerp reste sur une défaite. Nous, on reste sur trois bons matches", a lui précisé le défenseur Ismael Kandouss.

Dimanche prochain, le choc Antwerp-Union débutera à 13H30.