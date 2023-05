"C’est un beau cadeau de lui donner les fleurs" : La maman de Remco Evenepoel présente pour encourager son fils

Remco Evenepoel s’est imposé lors du contre-la-montre au Giro pour une petite seconde face à Geraint Thomas le jour de la fête des mères. Le nouveau maillot rose avait offert un billet d’avion à sa maman pour la voir.

La motivation de voir ses parents le long de la route a pu encourager Remco Evenepoel à tenir jusqu’au bout pour remporter l’étape du Giro ce dimanche ? Il y a des chances. Car le nouveau maillot rose avait offert un billet d’avion à sa maman pour la fête des mères pour venir l’encourager.

"Avec le travail, ce n’est pas facile. Mais il m’avait demandé et il m’a dit que ça lui donnerait du courage de bien rouler. Alors c’est un oui direct. Je suis émue, c’est pour ça que je ne parle pas beaucoup. Ça reste mon fils et je suis là pour mon fils et pas pour le cycliste", explique Agna Evenepoel, la maman de Remco au micro de Samuel Grulois.

Et le fils était content de pouvoir embrasser sa maman comme il l’a confié : "C’est quand même un peu bizarre pour une maman que son fils ne soit pas là à la maison pour la Fête des mères. Donc, je pense que c’est un beau cadeau de lui donner les fleurs et cette victoire d’aujourd’hui. Je suis très content que mes parents étaient là. Dans la dernière ligne droite, Klaas me criait dans l’oreillette qu’il y avait ma famille à l’arrivée donc je devais pousser pour prendre la victoire."