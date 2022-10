C'est un appareil de chauffage électrique qui est à l'origine de l'incendie dans un immeuble à appartements à Bruxelles

Un incendie s'est déclaré, dans la nuit de lundi à mardi, dans un immeuble de quatre appartements, rue Charles Martel à Bruxelles. Il n'y a pas eu de blessés, mais le bâtiment est temporairement inhabitable, selon les pompiers de Bruxelles. C'est un appareil de chauffage électrique qui est à l'origine de l'incendie.

Les pompiers ont été appelés dans la nuit de lundi à mardi, vers 01h40, pour un incendie dans un bâtiment de trois étages contenant quatre appartements. À leur arrivée, le feu faisait rage à l'arrière de la propriété, au premier étage. Tous les habitants ont réussi à se mettre en sécurité, mais le travail d'extinction a été de longue haleine pour les pompiers.

"Le bâtiment a des planchers en bois et nous avons dû les casser partiellement pour éviter que le feu ne se propage et qu'il ne continue à couver", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "L'appartement du premier étage est complètement brûlé et, aux autres étages, il y a des dégâts de fumée et d'eau. L'alimentation en gaz et en électricité a également été coupée, rendant l'ensemble du bâtiment inhabitable. Les huit habitants sont pris en charge par la police et la ville de Bruxelles".

Le feu a pris dans une chambre à coucher, où se trouvaient plusieurs radiateurs électriques. "Vraisemblablement, l'un d'entre eux était trop proche d'un matériau inflammable", a expliqué Walter Derieuw. "Un conseil important si l'on utilise de tels appareils: les placer le plus loin possible de tout ce qui est inflammable".

Après avoir éteint le feu, les pompiers ont encore dû ventiler les locaux et enlever tous les matériaux inflammables. En conséquence, l'intervention des pompiers s'est terminée vers 03h30.