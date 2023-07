"C’est un anniversaire spécial" : Kendji prépare une surprise au public pour ses 10 ans de carrière

Pour son deuxième passage aux Francofolies de Spa, Kendji Girac a une nouvelle fois fait passer un grand moment de fête avec le public. Bruno Tummers l’a rencontré pour évoquer ses dix ans de carrière.

Depuis le début de sa carrière, Kendji a toujours aimé partager ses succès avec ses amis de la chanson à travers énormément collaborations. C’est encore le cas avec son dernier album L’école de la vie, qui ressemble à une vraie réunion d’amis.

"Je partage souvent des chansons avec les amis, ceux que j’écoute", explique-t-il. "C’est aussi des bons moments qu’on peut vivre après les moments de studio, après les moments ensemble musicalement."

Avec des artistes aux styles aussi variés que Vianney, Juliette Armanet, Florent Pagny, Soolking, Naps et Soprano, Kendji a toujours aimé jongler entre la variété et l’urbain : "j’essaie toujours de mélanger nos styles."

C’est toujours un bonheur de partager ces moments avec les gens qu’on aime bien.

En collaboration ou en solo, ça fait déjà cinq albums au total pour Kendji, avec au moins deux titres incontournables par album. Une carrière qui commence à devenir assez longue.

"Ça va faire bientôt dix ans depuis la sortie de The Voice", rappelle-t-il. Dix ans de carrière donc, et il compte bien marquer le coup puisqu’il prépare une surprise pour l’occasion, dont il ne peut encore rien dévoiler.

"C’est un anniversaire spécial", se réjouit Kendji. "J’ai vraiment envie de la partager très bientôt, mais là on est sur la préparation, donc je vais me pousser un peu le temps de créer tout ça et puis je reviens."