"C’est toute une vie à reconstruire" : un an après la tornade de Beauraing, Michel doit rebâtir une nouvelle maison

Avec sa famille, Michel habitait cette habitation depuis presque quarante ans. Et depuis sa mise à la retraite, il y avait consacré pas mal de temps et d’énergie.

Quand on voit les dégâts, il aurait dû y avoir des tués

"J’avais construit une véranda, un coin barbecue… J’étais pensionné depuis un an et comme on avait eu l’année du Covid, j’avais profité du beau temps pour faire beaucoup de travaux. Il faut tout recommencer. Mais quand on voit les dégâts, il aurait dû y avoir des blessés ou des tués. On a eu beaucoup de chance, quand même", conclut cette force de la nature.