"C’est tout pour moi", un film aux accents feel-good inspiré de la vie de Nawell Madani

Petite, Nawell Madani ne voulait pas devenir actrice, réalisatrice ou humoriste, mais danseuse. Dans "C’est tout pour moi", elle revient sur le chemin qu’elle a parcouru pour réaliser son rêve d’enfant, malgré les nombreux obstacles auxquels elle a pu être confrontée. Un film à découvrir ce jeudi 12 octobre sur Tipik.

Depuis sa plus tendre enfance, Lila n’a qu’une idée en tête : devenir danseuse. Un rêve que son père Omar juge insensé, mais elle n’en démord pas. À 25 ans, elle quitte Bruxelles pour tenter sa chance à Paris.

C’est une fois sur place que les choses se corsent. Alors qu’elle enchaîne les désillusions, elle continue pourtant de croire en sa bonne étoile. Et si en fin de compte, elle renonce à la danse, c’est parce qu’elle se sent appelée vers une autre voie : celle de l’humour. Coachée par Fabrice, son professeur de théâtre, elle va alors faire ses premiers pas dans le stand up. Un monde où les femmes sont encore minoritaires, et au sein duquel elle parviendra à se faire une place à force de travail et de détermination.