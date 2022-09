C’est “Tellement dommage, Pierre”

Une soirée de concerts en forme de mini festival farci d’artistes belges drôlement bons, ça vous tente ? Ça se passe ce 27 septembre au Botanique à Bruxelles, avec les Girls in Hawaii, Françoiz Breut, Romano Nervoso, Antoine Hénaut, An Pierlé, ou encore l’ami Sharko ! Le point commun entre tous ces gens bien, c’est qu’ils ont été un jour en contact avec un monsieur important dans le monde de la musique en Belgique : il s’appelait Pierre Van Braekel, il a fondé des labels de disques qui ont contribué à faire rayonner nos artistes, et il est mort soudain l’été dernier. Alors la soirée s’intitule " Tellement dommage, Pierre " : dommage, hommage, émotion, et très bon son.