"C’est sexiste" une campagne pour lutter contre le sexisme ordinaire sur le lieu de travail

L’asbl Promotion et Culture, association liégeoise d’éducation permanente, lance une nouvelle campagne baptisée "C’est sexiste" dont l’objectif est de lutter contre le sexisme ordinaire et tout particulièrement sur le lieu de travail. "On l’appelle sexisme ordinaire parce qu’il a tendance à passer sous les radars" fait remarquer Minervina Bayon, administratrice au sein de l’asbl Promotion et Culture. "C’est celui qui se cache derrière des petites phrases dites bien souvent sur le ton de l’humour et auxquelles les femmes ont du mal à répondre car elles paraissent anodines, inoffensives".

Le sexisme ordinaire infériorise et discrédite les femmes en ciblant leur physique, leurs tenues vestimentaires, leurs compétences. "T’as tes règles ou quoi ? ", "Ça va ma jolie ? " C’est toi qui prends note, t’es une femme hein !" Un type de propos encore très courant et banalisé. Ces remarques ne sont pourtant ni drôles, ni appropriées, ni professionnelles. Elles sont sexistes !

Brochure, cartes postales et site Internet, la campagne "C’est sexiste" offre de nombreux conseils et outils destinés tant aux femmes victimes de sexisme, qu’à l’entreprise qui les emploie mais aussi aux hommes qu’elles côtoient sur leur lieu de travail et qui doivent être des partenaires. " Quand on a une délégation syndicale ou un conseil d’entreprise par exemple, tant les employeurs que les délégués peuvent mettre en place une délégation mixte, l’employeur peut aussi inscrire la lutte contre le sexisme ordinaire et autre évidemment, de manière plus large, dans le règlement de travail" souligne Minervina Bayon. Sensibiliser les collègues et la hiérarchie à la question du sexisme mais aussi faire preuve de vigilance, oser alerter et intervenir font aussi partie des bonnes habitudes à adopter.

Cette campagne invite également tout qui le souhaite à témoigner car la libération de la parole est essentielle pour lutter efficacement contre le sexisme ordinaire.