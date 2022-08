L’association les Amis des Aveugles a pour mission d’accompagner au quotidien les personnes déficientes visuelles. " Nous guidons ces personnes aveugles ou malvoyantes dans leur recherche d’autonomie, nous les initions à certains outils comme la canne blanche, nous les aidons dans la recherche d’un emploi ou dans des démarches administratives, nous formons aussi des chiens guides ", détaille Antoine Blaszcyk chargé de communication pour cette association située à Mons.

Nouveauté pour la rentrée ! L’association a lancé cette semaine un label pour mettre en lumière les bonnes pratiques des institutions touristiques et culturelles : C’est Sensé. " Comme une preuve officielle, ce label a été créé pour valoriser les efforts mis en place par ces institutions publiques ou privées en faveur de l’accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. " Ce label rassure donc les personnes concernées : elles peuvent clairement identifier les lieux touristiques et culturels adaptés à leurs besoins spécifiques.

Concrètement, "C’est Sensé " présente trois niveaux d’accessibilité. Le premier niveau porte sur les adaptations matérielles et les outils spécifiques : un musée pourrait par exemple proposer des panneaux didactiques tactiles. Le deuxième niveau se centre sur la formation du personnel : l’institution peut inclure par exemple des visites avec des techniques de guidage adaptées. Enfin, avec le dernier niveau, " totalement sensé ", la structure est considérée comme globalement accessible et inclusive pour toutes les personnes aveugles et malvoyantes.

L’association met aussi l’accent sur la multisensorialité. " Elle joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne des personnes déficientes visuelles. Notre objectif est donc que les lieux culturels et touristiques ne misent plus seulement sur le visuel, mais qu’ils développent des contenus auditifs, tactiles, multisensoriels. D’où le nom C’est Sensé ", complète Antoine Blaszcyk.