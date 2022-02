C'est quoi vraiment le bonheur ?

C'est quoi le bonheur ? Quelles sont les façons de le dire ? Vaste question. on le confond toujours avec la joie, le contentement et la gaité.

La jour et le contentement, ce sont des émotions fugaces, très passagères. Ce n'est pas un but en soi. Si on ne recherche que la joie et le plaisir, on ne sera jamais satisfait. C'est d'ailleurs l'un des ressort sur lequel la publicité joue.

Le bonheur doit être durable. Mais il est relatif. Ce n'est pas un état qu'il faut chercher à tout prix. Sans quoi, ça peut devenir un problème pathologique. Mais peut on améliorer sa vie ? Décryptage avec Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l’UMons.