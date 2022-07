C'est quoi "une plage neutre en carbone" ?

Pour prétendre à la neutralité, la famille Vannini a opté pour la solution de la compensation carbone en finançant deux projets. Le premier, "Durango-EcoMethane", soutient la production d'énergies renouvelables au Mexique obtenues à partir des ordures ménagères. Le second, "Maisa REDD+ Project", vise à lutter contre la déforestation en Amazonie, protéger les populations indigènes et valoriser l'agriculture raisonnée dans la région de Parà, au nord du Brésil. Un engagement qui permettrait, d'après un rapport de la société Allcot, de compenser 26 tonnes des émissions générées par l'activité de cette plage. Et donc de parvenir à un bilan négatif de 12,5 tonnes équivalent CO2 annuels.

Mais les propriétaires de cette plage ne se contentent pas de communiquer autour de ces projets pour s'inscrire dans une démarche écologique. Des actions concrètes sont également déployées sur le site.

Panneaux solaires pour chauffer l'eau, mobilier en bois fabriqué en Europe, produits bio et locaux, verre consigné...

L'eau des douches et celle de la pluie sont également réutilisées pour l'arrosage des plantes. Et les vacanciers, tout comme le personnel, sont incités à venir sur le site en optant pour la mobilité douce (vélo, trottinette, marche) ou alors en pratiquant le covoiturage. Un modèle de plage écoresponsable, dont les autres stations balnéaires pourraient s'inspirer !