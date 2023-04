C’est quoi, une Drag Queen ? Le message d’ouverture d’Edna aux enfants

Dans la vraie vie, il s’appelle Gauthier. Sur scène, c’est Edna Sorgelsen, une Drag Queen haute en couleurs qui propose notamment des séances de lecture pour les enfants. C’est quoi, une Drag Queen ?

Une Drag Queen, c’est avant tout un personnage. On lui donne des traits féminins et un look assez fou pour jouer sur un côté décalé. Cela passe par le maquillage et les vêtements.

Pour se transformer en Edna, c’est tout un art ! Rien que pour se maquiller, il lui faut environ une heure. Et ce temps, ce n’est pas uniquement pour se préparer. C’est aussi l’occasion pour Gauthier de rentrer dans son personnage.

Être Drag Queen, c’est avant tout participer à des spectacles et à des shows. Mais c’est surtout porter des valeurs d’acceptation de soi et d’ouverture à la diversité du genre.

Si vous souhaitez accueillir une Drag Queen, c’est possible ! Avec le projet " Unique en son genre " de la Maison Arc-en-ciel de Liège, une Drag Queen ou King se rend dans les écoles et les bibliothèques pour une lecture sur des thèmes comme le genre ou l’acceptation de soi.