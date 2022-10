À Mont-Saint-Guibert, Christiane nous partage son avis : "Le féminicide comme l’homicide est la mort par meurtre d’une personne avant tout. Dans notre société, la position de l’homme qui est toujours dominante et on sent une volonté de libération de la femme avec le mouvement #Metoo. Ce pouvoir qu’on donne aux hommes conduit à des féminicides. Pour répondre à cela, ce n’est pas seulement un observatoire des féminicides ou une loi, il faut faire plus attention aux plaintes déposées. Il faut aussi plus de prévention. Le féminicide est aggravant justement parce que ça concerne une femme."